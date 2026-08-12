In der Woiwodschaft Westpommern entsteht der bisher größte Solarpark Europas. Sungrow beliefert das Projekt von Goldbeck Solar mit Wechselrichtern. Zudem haben die Unternehmen eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von 1 GWh an Batteriespeichersystemen unterzeichnet. Der deutsche Photovoltaik-Projektierer Goldbeck Solar baut in Polen die bislang größte Photovoltaik-Anlage Europas mit einer Leistung von 722 Megawatt (MW). Nun hat das Unternehmen mit Sungrow, Anbieter von PV-Wechselrichtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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