© Foto: Alastair Grant/AP/dpaVietnam treibt seinen LNG-Ausbau voran: PV GAS prüft einen zweiten Fünfjahresvertrag, während Terminals und Kraftwerke erweitert werden.Der staatliche Ölkonzern Petrovietnam Gas sondiert laut einem Reuters vorliegenden Dokument die Lage bei Lieferanten im Hinblick auf eine mögliche Ausschreibung zur Beschaffung von Flüssigerdgas im Rahmen eines Fünfjahresvertrags. Sollte eine Einigung erzielt werden, wäre dies Vietnams zweiter Vertrag nach einem Abkommen mit Shell Anfang dieses Jahres, da das südostasiatische Produktionszentrum eine LNG-Industrie von Grund auf aufbaut, um der wachsenden Energienachfrage gerecht zu werden. Die im Juni im Rahmen einer Markterkundung an potenzielle …
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