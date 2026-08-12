Der ostwestfälische Elektrotechnik-Hersteller Weidmüller hat eine neue Anschlusstechnik entwickelt, die Photovoltaik-Installationen einfacher, schneller und sicherer machen soll. Die Die werkzeugfreie Snap-In-Technologie soll dafür sorgen, dass Leitungsverbindungen schnell und reproduzierbar sicher entstehen, ohne dass ein Crimpwerkzeug erforderlich ist. Die Verbindung rastet unmittelbar elektrisch und mechanisch korrekt ein. Dadurch können, Installateure die Leitungen buchstäblich im Handumdrehen anschließen, so der Hersteller. Das reduziere nicht nur die Montagezeit, sondern minimiere auch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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