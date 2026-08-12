München/Genf - Künstliche Intelligenz verschiebt die Situation am Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen in Deutschland rechnen durch ihren Einsatz mit sinkenden Löhnen, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab. Und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) berichtet, dass KI die Einstiegschancen am Arbeitsmarkt erschwert. Das Ifo hat mehr als 3.000 Unternehmen in Deutschland, die KI nutzen gefragt, wie diese sich dies in den kommenden fünf Jahren auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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