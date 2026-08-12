Bern - Die Berner Kantonalbank (BEKB) ist im laufenden Geschäftsjahr 2026 gut unterwegs: In einem von tiefen Zinsen belasteten Umfeld hat sie in der ersten Jahreshälfte Rekordergebnisse erzielt. Der Treiber dazu war das florierende Anlagegeschäft. In den Monaten Januar bis Juni steigerte die BEKB den Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung gilt, um 12 Prozent auf 127,8 Millionen Franken. So hoch lag dieser Wert in einem Halbjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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