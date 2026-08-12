Viscoms Q2 zeigte eine deutliche betriebliche Verbesserung, mit einer starken Rückkehr zur Rentabilität durch steigende Volumina, eine verbesserte Produktmix und eine starke operative Hebelwirkung, während ein positiver operativer Cashflow weiteren Rückhalt bot. Wichtig ist, dass die Erholung nicht auf das Batterieprojekt beschränkt ist: Die Nachfrage im Kernbereich SMT, im Industriesektor und im Automobilbereich verbessert sich, angeführt von Asien und Nordamerika, während Europa weiterhin gedämpft bleibt. Mit einer realisierbaren Prognose für den Auftragseingang und einem Auftragsbestand, der das zweite Halbjahr stützt, sowie potenziellen Upside durch frühere Batterielieferungen, erscheint die Lieferung für das Gesamtjahr nun wesentlich glaubwürdiger. Gleichzeitig bleiben Preisdruck, schwächere Serviceumsätze und weiterhin unterdurchschnittliche Bruttomargen die wichtigsten Beobachtungspunkte. Insgesamt sehen wir das Ausführungsrisiko sinken und die Ausgangslage für 2027 verbessert sich, was unser BUY-Rating und das Kursziel von 8,00 EUR unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se
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