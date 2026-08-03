Viscom sollte im zweiten Quartal eine klare sequenzielle Erholung zeigen, unterstützt durch den erhöhten Auftragsbestand, der einen starken Anstieg der Umsätze und eine wesentliche Reduzierung der operativen Verluste ermöglicht. Gleichzeitig wird der Auftragseingang durch den bedeutenden Vertrag zur Inspektion von Batteriezellen angekurbelt. Die regionale Dynamik wird voraussichtlich uneinheitlich sein, wobei Europa weiterhin gedämpft bleibt, während Asien und die Amerikas sich verbessern. Wir erwarten, dass die Margenrückgewinnung hinter der Verbesserung des Umsatzes zurückbleibt, was eine nur schrittweise Normalisierung der Umsatzstruktur und weiterhin moderate Serviceumsätze widerspiegelt. Die zentrale Debatte verlagert sich daher von der Nachfrage zur Ausführung: Ob die Umwandlung des Auftragsbestands in ausreichende Rentabilität umgesetzt werden kann, um die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 im Blick zu behalten. Wir sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung das mittelfristige Ertragspotenzial des Unternehmens weiterhin unterschätzt. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 8,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





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