Der neue Großauftrag von Viscom für Inline-CT in der Batterie-Zelleninspektion stärkt den Erholungsfall für das Geschäftsjahr 2027 und bietet ein greifbares Zeichen dafür, dass die Aktivität in einem der wichtigsten Nicht-SMT-Chancenbereiche der Gruppe zurückkehrt. Obwohl wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 unverändert lassen, erhöht der Auftrag das Vertrauen in unsere Erholungsannahmen, insbesondere nach der Unterperformance im Bereich der Batterieinspektion im letzten Jahr. Da weiteres Upside von zusätzlichen Projektgewinnen und einer zeitgerechten Umsetzung abhängt, sehen wir weiterhin ein attraktives Risiko/Rendite-Profil, da sich die erholenden Volumina mit einer schlankeren Kostenbasis verbinden und operative Hebelwirkung erzeugen. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 8,00 EUR, was einem EV/EBITDA von ca. 9,5x für 2027E entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se
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