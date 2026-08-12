Der neue Philips SpeechLive Legal KI-Assistent entlastet Juristen bei der täglichen Arbeit durch eine flexible, individuell anpassbare Dokumentenerstellung auf Basis einer speziell auf juristische Fachterminologie optimierten Spracherkennung.

Speech Processing Solutions, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für professionelles Diktieren und Dokumentieren, die unter der Marke Philips vertrieben werden, hat heute den Philips SpeechLive Legal KI-Assistent vorgestellt. Die neue Lösung verwandelt Sprachaufzeichnungen, Diktate und hochgeladene Quellen in strukturierte, prüfungsfertige juristische Dokumente. Damit unterstützt sie Juristen dabei, Dokumente schneller und effizienter zu erstellen, ohne dabei die Kontrolle über den finalen Entwurf aus der Hand zu geben.

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Der neue Philips SpeechLive Legal KI-Assistent wurde speziell dafür entwickelt, Gespräche in strukturierte, prüfungsfertige Entwürfe für juristische Dokumente umzuwandeln.

SpeechLive Legal reduziert den Zeitaufwand für die Erstellung strukturierter juristischer Dokumente aus Spracheingaben erheblich und sorgt für konsistente, qualitativ hochwertige Entwürfe. Dank der integrierten Anbindungen von SpeechLive an führende Fallmanagement Plattformen wie Actionstep, Clio, iManage und NetDocuments lässt sich die Lösung nahtlos in bestehende Abrechnungs-, E-Mail- und Fallmanagement Prozesse integrieren.

Der KI-Assistent basiert auf einer speziell für den juristischen Bereich entwickelten Spracherkennung, die Fachbegriffe, Fallzitate und typische juristische Formulierungen zuverlässig erkennt, die von allgemeinen Spracherkennungslösungen häufig nicht korrekt erfasst werden. So lassen sich Beratungsgespräche, Fallnotizen, Zeugenaussagen und andere juristische Aufzeichnungen präzise transkribieren. Anschließend identifiziert SpeechLive Legal die wichtigsten Fakten und relevanten Informationen und überträgt sie automatisch in eine Systemvorlage oder eine individuell erstellte Vorlage.

Nutzer können entweder eine vorinstallierte Vorlage auswählen oder über den Chat des KI-Assistenten mithilfe natürlichsprachlicher Befehle eine individuelle Vorlage erstellen, beispielsweise mit der Anweisung "Erstelle eine Vorlage für eine Anwesenheitsnotiz". Der KI-Assistent generiert daraufhin eine strukturierte Vorlage mit den passenden Abschnitten und Platzhaltern. Diese kann anschließend individuell angepasst und in der persönlichen Vorlagenbibliothek gespeichert werden. So können Juristen Dokumente erstellen, die gezielt auf ihre jeweiligen Anforderungen und Rechtsordnungen zugeschnitten sind.

Nutzer können zudem Begleitdokumente, PDFs und Bilder hochladen. Der KI-Assistent analysiert sowohl diese Quellen als auch die Audioaufzeichnung, extrahiert daraus relevante Informationen und übernimmt sie automatisch in die Vorlage. Auf diese Weise fließen zusätzliche Kontextinformationen direkt in die Erstellung des Entwurfs ein.

"SpeechLive Legal hebt die Sprachverarbeitung auf die nächste Stufe", sagt Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Der KI-Assistent wurde speziell für Juristen entwickelt, die ihren Dokumentationsaufwand reduzieren und dadurch mehr Zeit für abrechnungsfähige Tätigkeiten, die Betreuung ihrer Mandanten und strategische juristische Aufgaben gewinnen möchten."

Durch die Kombination bewährter Arbeitsabläufe mit speziell auf den juristischen Bereich abgestimmter Spracherkennung und KI-gestützter Texterstellung reduziert SpeechLive Legal den Aufwand für routinemäßige Dokumentationsaufgaben. Gleichzeitig bleiben juristische Expertise und menschliche Kontrolle während des gesamten Prozesses gewahrt.

SpeechLive Legal basiert auf der bewährten Philips SpeechLive Plattform, der Zehntausende Juristen weltweit bei ihren täglichen Diktat-, Spracherkennungs- und Transkriptionsprozessen vertrauen. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl juristischer Dokumenttypen und Rechtsgebiete und lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

Der Philips SpeechLive Legal KI-Assistent ist ab dem 12. August 2026 in 19 Ländern in Europa, Nordamerika, Australien und Südafrika verfügbar. Neukunden können ein Komplettpaket abonnieren, das die SpeechLive Plattform, die juristische Spracherkennung und den Legal KI-Assistenten umfasst. Berechtigte SpeechLive Kunden können SpeechLive Legal zudem zu ihrem bestehenden Abonnement hinzufügen.

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter professioneller, KI-gestützter Sprachlösungen, ist in mehr als 50 Ländern tätig und erreicht über ein Netzwerk von mehr als 1.000 Partnern mehr als vier Millionen Nutzer. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet unter der Marke Philips Diktier- und Transkriptionslösungen, Spracherkennungstechnologien, KI-gestützte Assistenten sowie preisgekrönte Diktiergeräte. Mit intelligenten, sprachbasierten Lösungen unterstützt SPS Anwender dabei, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und ihre Produktivität zu steigern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, und unterhält regionale Niederlassungen in Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten.

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