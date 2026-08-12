München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben sich im Wochenvergleich kaum verändert. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Durchschnitt aktuell 2,125 Euro und liegt damit nahezu auf dem Niveau der Vorwoche mit 2,128 Euro je Liter, wie eine aktuelle Auswertung des ADAC ergab. Diesel lag bei 2,200 Euro pro Liter, im Vergleich zu 2,204 Euro in der Vorwoche.



Trotz eines deutlichen Anstiegs des Rohölpreises der Sorte Brent von etwa 79 auf rund 89 US-Dollar je Barrel spiegelte sich diese Entwicklung nicht in den Kraftstoffpreisen wider. Der ADAC bewertet das Preisniveau dennoch als zu hoch. Seit dem Wochenende seien die Preise zudem wieder merklich gestiegen, hieß es.



Das anhaltende Niedrigwasser am Rhein führte zu regionalen Preisunterschieden, da es die Beschaffung und den Transport von Kraftstoffen in den westlichen Landesteilen verteuerte. Die Kraftstoffversorgung erfolgt jedoch nicht ausschließlich über die Binnenschifffahrt, sondern auch über Seehäfen, Pipelines, Schiene und Straße.





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