Im Juli lag der Zubau an Photovoltaik-Leistung auf dem Niveau der Vormonate. Doch als Folge der jetzt angestoßenen EEG-Novelle erwartet der PV-Großhändler EWS Vorzieheffekte, die zu einer Jahresendrallye führen und zu Materialengpässen bis zum Jahresende sorgen könnten. Der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland erreichte im Juli 2026 rund 1,53 Gigawatt. Das geht aus einer Auswertung des Marktstammdatenregisters durch den Photovoltaik-Großhändler EWS hervor. Erfahrungsgemäß steigt dieser Wert durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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