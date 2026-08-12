Wiesbaden (ots) -- Kampagne unter dem Claim "drink better" macht die Positionierung als ganzheitliche Getränkemarke erlebbar- Umsetzung als 360°-Full-Funnel-Konzept mit Digitalkampagne, Social Media, Influencer-Aktivierungen, PR und POS-Kommunikation- Dreimonatige Roadshow bringt "Dein Getränkemarkt für zu Hause" erstmals live zu den Verbraucher:innen- Getränkeregal der Zukunft eröffnet Handel neue Wachstumspotenziale"Dein Getränkemarkt für zu Hause" - mit diesem plakativen Versprechen startet Sodastream seine bislang größte Marken- und Kategorieoffensive im DACH-Raum und treibt die Entwicklung zur ganzheitlichen Getränkemarke konsequent voran. Die neue Kampagne unter dem Dach des Markenclaims "drink better" verbindet erstmals das gesamte Ecosystem aus Sprudlern, drink mixes, CO2-Zylindern und Zubehör unter einem eingängigen und für alle verständlichen Bild: individuelle Getränke, große Vielfalt und maximaler Genuss - jederzeit frisch, genau nach dem persönlichen Geschmack und auf Knopfdruck. Flankiert wird das Konzept von einer 360°-Full-Funnel-Aktivierung mit Digital- und Social-Media-Kampagne, Influencer- und PR-Maßnahmen sowie POS-Kommunikation. Highlight der Aktivierung ist die bislang größte Roadshow der Unternehmensgeschichte im DACH-Raum, die Mitte August in Dresden startet und Verbraucher:innen auf einer dreimonatigen Tour von Hamburg bis Wien und von Berlin bis Zürich dazu einlädt, Sodastream völlig neu zu entdecken und in eine interaktive Getränkeerlebniswelt voller Geschmack, Frische und Inspiration einzutauchen, in der sie ihre Lieblingsgetränke ganz nach ihrem persönlichen Geschmack selbst kreieren können. Julian Hessel, Marketing Director DACH von Sodastream: "Mit,Dein Getränkemarkt für zu Hause' übersetzen wir unsere Positionierung erstmals in eine starke Metapher, die zeigt, wie individuell, flexibel und nah am Bedürfnis von Konsument:innen Getränke heute sein können. Wir denken die Getränkekategorie neu und entwickeln Sodastream konsequent zur ganzheitlichen Getränkemarke weiter."Hinter "Dein Getränkemarkt für zu Hause" steht ein starker Consumer Insight aus dem deutschsprachigen Raum: Der klassische Getränkemarkt ist für viele Menschen bis heute Sinnbild für Auswahl, Lieblingsgetränke und Bevorratung - gleichzeitig aber auch mit lästigen Aspekten wie Schleppen, Leergut, Platzmangel und fehlender Flexibilität im Alltag verbunden. Genau hier setzt Sodastream an und überträgt die Vorteile des Getränkemarkts in ein modernes, vernetztes Getränkesystem für zu Hause, das es ermöglicht, Getränke jederzeit frisch, personalisiert, bewusst und platzsparender zuzubereiten. Julian Hessel weiter: ",Dein Getränkemarkt für zu Hause' verkörpert die komplette und miteinander verzahnte Bandbreite unseres Ecosystems - von Wasser- und Getränkesprudlern bis hin zu drink mixes. Damit geben wir Verbraucher:innen die Freiheit, ihre Lieblingsgetränke jederzeit selbst zuzubereiten, und schaffen gleichzeitig neue Wachstumschancen für den Handel."Große Roadshow von August bis OktoberWie "Dein Getränkemarkt für zu Hause" aussehen kann, zeigt Sodastream buchstäblich im Rahmen des Kampagnenhighlights - der großen Roadshow durch 15 Städte mit über 20 Aktivierungstagen in Deutschland Österreich und der Schweiz - mit einem mobilen Roadshow-Trailer. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Getränkeerlebniswelt, in der Besucher:innen das komplette Sodastream-Ecosystem nicht nur entdecken, sondern selbst erleben können - vom ersten Sprudeln bis zum individuell gemixten Lieblingsgetränk. Moderne Bar-Elemente, digitale Inhalte, Stationen zum Selbstmixen und aufmerksamkeitsstarke Produktinszenierungen zeigen dabei die faszinierende neue Markenwelt von Sodastream und machen sie für alle Sinne erlebbar. Und Mitmachaktionen wie die Taste-Challenge, Social-Media-Aktionen und Influencer-Aktivierungen an ausgewählten Standorten runden das Konzept ab. Darüber hinaus profitieren Besucher:innen von exklusiven Roadshow-Angeboten auf das gesamte Sortiment. Die ein- bis dreitägigen Stopps finden im Rahmen von Stadtfesten, Sportevents oder eigenen Veranstaltungen an hochfrequentierten Plätzen statt.360°-Kommunikation und Wachstumspotenzial für den HandelJenseits der Roadshow wird "Dein Getränkemarkt für zu Hause" ab sofort als umfassendes 360°-Full-Funnel-Konzept entlang aller relevanten Consumer-Touchpoints ausgerollt. Für den Handel eröffnet die Kampagne zusätzliche Wachstumspotenziale und zeigt, wie das Getränkeregal der Zukunft aussehen kann. Rund ein Drittel* der Deutschen nutzt bereits einen Wassersprudler - und Sodastream erschließt längst auch den Bereich sprudelnder Erfrischungsgetränke, verbindet enorme Getränkevielfalt mit geringem Platzbedarf und schafft mit seiner Ecosystem-Logik neue Relevanz an der Schnittstelle Getränke und Non-Food. Statt zusätzlicher Kisten, Sixpacks, Flaschen und Lagerfläche profitieren Handelspartner von einem vernetzten Ecosystem platzsparender Produkte, das auf prognostizierbare Wiederkäufe und langfristige Konsumentenbindung ausgelegt ist. Julian Hessel: "Wir sind überzeugt, dass 'Dein Getränkemarkt für zu Hause' zeigt, wohin sich Getränke, Konsum und letztlich auch das Regal der Zukunft entwickeln werden. Denn am Ende geht es nicht nur um Getränke, sondern um ein Lebensgefühl, das Freiheit, Individualisierung und Alltagstauglichkeit völlig neu verbindet."* Die Zahl basiert auf einer von der YouGov Deutschland GmbH durchgeführten Online-Umfrage, an der zwischen dem 28. Juni und dem 10. Juli 2024 2.040 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse für Deutschland insgesamt wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Deutscher PressesternBierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, GermanyJulia Heirich, E-Mail: j.heirich@dps-news.deTel.: +49 611 39539-22Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58603/6332069