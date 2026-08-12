Das im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen CWF stellt Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen her. Nun erweitert der Anbieter sein Produktangebot um einachsige Tracker von Sunchaser. Der indische Hersteller hat CWF die exklusiven Vertriebsrechte eingeräumt. Zum CWP-Portfolio gehören nun zwei Sunchaser-Produkte: der Tracker 1P und der Tracker 2P. Der 1P-Tracker ist insbesondere für klassische Solarparks vorgesehen. Ein dezentrales Multi-Drive- und Verriegelungssystem sorgt für zusätzliche Stabilität. So soll der Tracker Windböen von bis zu 180 Kilometer pro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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