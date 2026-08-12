In diesem Jahr brachte der Juli überall in Deutschland mehr Sonnenschein als gewöhnlich. Dabei war die Sonneneinstrahlung im Südwesten besonders groß. Aber auch der Rest der Republik verzeichnete überdurchschnittliche Strahlungswerte. Im Juli 2026 betrug die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 185 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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