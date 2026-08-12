INDUS Holding liefert im ersten Halbjahr 2026 beeindruckende Zahlen. Während der Umsatz zweistellig wächst, hat sich das operative Ergebnis mehr als verdoppelt. Besonders im zweiten Quartal nahm die Dynamik nochmals deutlich zu. Gleichzeitig sorgt ein außergewöhnlicher Effekt rund um Wolframcarbid für einen kräftigen Ergebnisschub. Die Konsequenz: INDUS hat die Jahresprognose deutlich angehoben. Statt maximal 190 Millionen Euro adjusted EBITA stellt der Vorstand jetzt bis zu 260 Millionen Euro in Aussicht. Umsatz plus 15 Prozent - Ergebnis mehr als verdoppelt Der Konzernumsatz erhöhte sich im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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