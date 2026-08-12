Berlin - Der Gasspeicherverband Initiative Energien Speichern (Ines) warnt angesichts niedriger Speicherfüllstände und der Sperrung der Straße von Hormus vor Risiken für die Gasversorgung im kommenden Winter. Deutschland steuere aktuell auf erhebliche Risiken in der Gasversorgung zu, sagte Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann dem Nachrichtenportal T-Online.



Mitte August sind die deutschen Gasspeicher nur zu knapp 49 Prozent gefüllt. Üblich seien laut Heinermann mehr als 90 Prozent zum Start der kalten Jahreszeit. Selbst wenn die Speicher auf rund 78 Prozent vor dem Winter gefüllt werden, reichten die Reserven bei einem kalten Winter nur bis Anfang Februar, sagte Heinermann. Im Extremfall müsse die Bundesnetzagentur behördlich über die Zuteilung knapper Mengen entscheiden, um die Versorgung von Haushaltskunden abzusichern.



Als Kernproblem sieht Heinermann die derzeit fehlenden wirtschaftlichen Anreize zur Einspeicherung. Im Zuge der Sperrung der Straße von Hormus sind die Gaspreise stark gestiegen. Gleichzeitig liegen die Preise für Gaslieferungen im kommenden Winter derzeit leicht unter den aktuellen Einkaufspreisen. Richtet sich der Blick allein auf die Großhandelspreise, dann bestünden keine wirtschaftlichen Anreize, für den Winter Gas zu speichern. Im Gegenteil: Das Preisgefüge setze Anreize, jetzt vor dem Winter Gas auszuspeichern, sagte Heinermann. Das bedeute im Klartext, dass aufgrund der Preise ein Anreiz bestehe, Gas lieber jetzt zu verkaufen, als Versorgungssicherheit im kommenden Winter zu gewährleisten.



Heinermann fordert deshalb eine zügige Reform, die das Einspeichern wirtschaftlich attraktiver macht und die Speichernutzer stärker auf Versorgungssicherheit ausrichtet. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre es höchstproblematisch, wenn Industriekunden nicht mehr auf eine verlässliche und gleichzeitig bezahlbare Gasversorgung auch im Winter vertrauen könnten, sagte der Ines-Geschäftsführer.





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