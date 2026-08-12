12. August 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. ("Amarc" oder das "Unternehmen") (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich bekannt zu geben, dass AuRORA Minerals Ltd. ("AML"), ein privates Joint-Venture-Unternehmen, das zu 60 % von Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. ("Freeport") und zu 40 % von Amarc gehalten wird, östlich der hochgradigen Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA ("Au-Cu") neue große Sulfidsysteme identifiziert. Die Entdeckung im Kupfer-Gold-Distrikt JOY erfolgte im Rahmen laufender geophysikalischer Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation ("IP"). Diese Untersuchungen sind ein Bestandteil des Explorationsprogramms "JOY 2026" im Wert von 20 Mio. $, das derzeit auf JOY durchgeführt und von Freeport finanziert wird (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 21. Juli 2026). Amarc ist der Hauptauftragnehmer, der die Programme von AML im Rahmen eines separaten Dienstleistungsvertrags leitet.

Aktuelle IP-Ergebnisse (siehe Abbildungen 1 und 2) erweitern das Potenzial von JOY:

Das ursprüngliche 4,5 km2 große Sulfidsystem NWG, in dem sich die Au-Cu-Lagerstätte AuRORA befindet, wurde nach Osten hin auf eine Fläche von nun 7 km2 erweitert;

Es wurde ein neues und noch offenes 4,5 km2 großes Sulfidsystem namens ROE Target entdeckt, das östlich an das erweiterte Sulfidsystem NWG angrenzt; und

Das Sulfidsystem White Pass, in dem sich die historische Au-Cu-Lagerstätte Brenda befindet, wurde von 3,0 km2 auf 5,0 km2 erweitert.

Die östliche Erweiterung des Sulfidsystems NWG sowie die Sulfidsysteme ROE und White Pass liegen innerhalb der Liegenschaft Brenda. AML hat über Amarc mit Canasil Resources Inc. eine Optionsvereinbarung über eine Mineralliegenschaft abgeschlossen, gemäß der es eine 100-prozentige Beteiligung an dieser Liegenschaft erwerben kann (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 11. Februar 2025 und 26. August 2025). Amarc geht davon aus, dass die Liegenschaft Brenda auf ähnlichen, hochprospektiven vulkanischen Gesteinen und einem Übergangsmilieu zwischen porphyrischer Cu-Au- und epithermaler Au-Ag-Mineralisierung beruht wie die Porphyr-Au-Cu-Entdeckungen AuRORA und TWINS. Historische Erkundungen der Liegenschaft Brenda haben sowohl epithermale als auch porphyrische Gesteinsalterationskomplexe identifiziert, die Cu-, Au- und Ag-Mineralisierungen enthalten, darunter eine historische Bohrlochdurchschneidung von 78 m mit einem Gehalt von 0,61 g/t Au und 0,10 % Cu ab 110 m in Bohrloch BR-07-05 (siehe den technischen Bericht von Canasil gemäß National Instrument 43-101 unter https://www.canasil.com/projects/bc-canada-properties/brenda/).

"Die laufenden Explorationsprogramme dieser Saison umfassen Kernbohrungen mit drei Bohrgeräten sowie umfangreiche geophysikalische, geologische und geochemische Untersuchungen, die weiterhin das nach Ansicht von Amarc vorhandene Tier-1-Potenzial des Gold-Kupfer-Bezirks JOY in der Region Toodoggone in British Columbia erschließen", sagte Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. "Die ersten Ergebnisse der IP-Untersuchung deuten darauf hin, dass das Sulfidsystem NWG, in dem sich die Lagerstätte AuRORA befindet, sowie die mineralisierten Systeme ROE und White Pass (wobei letzteres die Lagerstätte Brenda beherbergt) zusammen mit einem weiteren Zielgebiet namens NUB möglicherweise einen 12 km langen, ost-nordöstlich ausgerichteten Cluster von Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätten bilden könnten, die auf verschiedenen Ebenen zutage treten: den AuRORA Trend. Sollte dies der Fall sein, würde dieser Trend subparallel zum nordöstlich ausgerichteten PINE Trend von JOY verlaufen, der sich etwa 11 km weiter südlich befindet. Der PINE Trend wird durch die Lagerstätte PINE sowie die Entdeckungen TWINS und Canyon definiert. Der neue AuRORA Trend befindet sich zudem etwa 22 km nördlich des in Ost-Nordost-Richtung verlaufenden Trends der Au-Cu-Lagerstätten Kemess, die sich im Besitz von Centerra Gold Inc. befinden. Amarc ist von diesem neuen Potenzial begeistert und ist weiterhin davon überzeugt, dass wir bisher nur an der Oberfläche dieses ausgedehnten Kupfer-Gold-Gebiets gekratzt haben. Die Entdeckung der Lagerstätte AuRORA mit ihren reichhaltigen Gold- und Kupfervorkommen, die weiterhin Expansionspotenzial aufweist, bildet den Eckpfeiler für die Erschließung nicht nur des Bezirks JOY, sondern der gesamten Region Toodoggone."

Abbildung 1: Bezirk JOY: Großräumige Mineralsysteme beherbergen die Entdeckungen AuRORA, CANYON und TWINS, die Lagerstätten PINE und Brenda sowie die Sulfidsysteme NWG, ROE, MEX und weitere Sulfidsysteme

Abbildung 2: AuRORA Trend im Bezirk JOY: Zweiter sich abzeichnender Trend klassischer Porphyr-Au-Cu-Lagerstätten im Bezirk JOY

Erweiterung des Sulfidsystems NWG, in dem sich die Lagerstätte AuRORA befindet

Das Sulfidsystem NWG wurde von 4,5 km2 auf 7 km2 erweitert. Grundlage hierfür ist die IP-Ladbarkeitsanomalie von >14 mV/V in unmittelbarer Nähe und oberhalb der Porphyr-Au-Cu-Entdeckung AuRORA. Die neue östliche Ausdehnung des Systems NWG weist viele der gleichen vielversprechenden Merkmale wie die Lagerstätte AuRORA auf, darunter beispielsweise eine ähnlich niedrige IP-Widerstandsreaktion, eine ausgedehnte, starke Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration sowie eine fortgeschrittene argillische Alteration an der Oberfläche innerhalb ähnlicher Vulkangesteine und eine Assoziation mit einer magnetischen hohen Anomalie in einem überdeckten Talboden. Dieser Teil der erweiterten Anomalie wurde bisher noch nie durch Bohrungen untersucht.

Das neue und ausgedehnte Sulfidsystem ROE

Das ROE-Sulfidsystem wird durch eine 4,5 km2 große IP-Ladbarkeitsanomalie von >14 mV/V definiert und zeichnet sich über seine gesamte Länge von 2,6 km durch markante Gossanbereiche aus. Es weist zudem denselben nordwestlichen Verlauf auf wie das benachbarte Sulfidsystem NWG, in dem sich die Lagerstätte AuRORA befindet. Das Sulfidsystem ROE bietet nach Südosten hin weiteres Expansionspotential, wo eine 2 km lange Lücke besteht, die noch vermessen werden muss; weiter südöstlich haben abgeschlossene IP-Erkundungslinien eine IP-Ladbarkeitsanomalie unmittelbar in Streichrichtung über 1,5 km × 0,8 km umrissen. Zwar liegen weite Bereiche des ROE-Systems unter einer geringmächtigen Deckschicht verborgen, doch haben geologische Erkundungen und historische Bohrungen in geringer Tiefe (<100 m) (15 Bohrlöcher) das Vorhandensein von alterierten und mit Au-Cu-Ag mineralisierten Vulkaniten und Intrusivgesteinen nachgewiesen. Von diesen ist bekannt, dass sie auf JOY und in der Region Toodoggone porphyrische Au-Cu-Mineralisierungen beherbergen. Darüber hinaus lieferten geochemische Schluffproben, die aus den Hauptabflussgebieten entnommen wurden, eine sehr starke und klassische Porphyr-Cu-Au-Mo-Signatur (Cu 183 bis 618 ppm, Au 13 bis 196 ppb und Mo 9 bis 45 ppm).

Ausdehnung des Sulfidsystems White Pass, in dem sich die historische Lagerstätte Brenda befindet

Historische IP-Messungen in der White Pass Zone ergaben eine 3 km2 große IP-Ladbarkeitsanomalie von >14 mV/V, in der sich die Lagerstätte Brenda befindet. Jüngste IP-Messungen aus dem Jahr 2026 haben diese Anomalie auf eine Fläche von 5 km2 ausgedehnt. Diese erweiterte Anomalie umfasst nun auch die Creek Zone1, wo historische Bohrungen in geringer Tiefe (<150 m) (6 Bohrlöcher) vielversprechende Alterationen und eine Cu-Au-Ag-Mineralisierung identifiziert haben. Obwohl frühere Teams bereits zusätzliche, noch nicht erprobte Ladbarkeitsanomalien von >30 mV/V angrenzend an Zonen mit höherem Gehalt (gekennzeichnet durch Bohrlochdurchschneidungen von >0,4 g/t Au[i]) auf White Pass als vorrangige Erweiterungsziele identifiziert hatten, haben die IP-Messungen aus dem Jahr 2026 diese Ziele erheblich vergrößert und damit zusätzliches Wachstumspotenzial für die Lagerstätte Brenda erschlossen.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das über ein erfahrenes und erfolgreiches Führungsteam verfügt. Geschäftsziel ist die Erschließung einer neuen Generation von langlebigen, hochwertigen Porphyr-Kupfer-Gold-Minen in British Columbia. Durch das Zusammenspiel aus stark nachgefragten Projekten und dynamischen Führungskompetenzen hat sich Amarc eine solide Plattform aufgebaut, um mit seinen Projekten im Explorations- und Erschließungsstadium eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der kupfer- und/oder goldführenden Porphyrdistrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in unterschiedlichen aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, im Zentrum und im Süden der Provinz British Columbia befinden. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Erschließung mehrerer bedeutender porphyrischer Kupfer±Goldlagerstätten. Wichtig ist, dass sich jeder der drei Distrikte in unmittelbarer Nähe zu industriellen Infrastruktureinrichtungen für die Stromversorgung und den Straßen- und Bahntransport befindet.

Was JOY betrifft, so hat die Firma Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. ("Freeport"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung zur Beteiligung an einer Mineralkonzession eine Erstbeteiligung von 60 % am Distrikt JOY erworben, indem Freeport innerhalb eines beschleunigten Zeitraums 35 Mio. C$ in das Projekt investierte (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt wird derzeit von der Firma AuRORA Minerals Ltd. ("AML") - einer privaten Joint-Venture-Gesellschaft, die zu 60 % Freeport und zu 40 % Amarc gehört - erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben und dafür zusätzlich 75 Mio. $ in Form von gestaffelten Aufwendungen zu investieren. Freeport ist aktuell Operator von JOY. Die Joint-Venture-Gesellschaft AuRORA Minerals Ltd. hat hingegen Amarc zum Hauptvertragspartner ernannt, der die Explorationsprogramme im Gebiet von JOY im Rahmen einer separaten Dienstleistungsvereinbarung betreut. Um diese Dynamik zu unterstützen, führte Amarc im Jahr 2025 im Namen von AML ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von über 16 Mio. C$ durch und absolvierte umfangreiche Erweiterungsbohrungen sowohl in der Lagerstätte AuRORA als auch bei anderen Entdeckungen und Lagerstättenzielen auf dem Projektgelände.

Im Distrikt DUKE hält die Firma Boliden Mineral Canada Ltd. ("Boliden"), ein Teilunternehmen der Boliden-Unternehmensgruppe, nach wie vor eine Beteiligung und hat bis Ende 2025 durchgehend Explorationsaktivitäten im Wert von 30 Mio. C$ eigenständig finanziert. Boliden und Amarc haben nun ein 60/40-Joint-Venture abgeschlossen (das "DUKE-JV"), in dem sich die Vertragsparteien auf eine anteilsmäßige Finanzierung der Explorationsaktivitäten oder eine Verwässerung ihrer Anteile am DUKE-JV verständigt haben. Amarc ist Operator des Distrikts DUKE.

Amarc hält 100 % der Besitzanteile am Cu-Au- und Cu-Mo-Distrikt IKE im Süden von British Columbia. Amarc hat die Bohrungen im Bereich der Cu-Au-Lagerstätte Empress innerhalb des Distrikts IKE im Jahr 2024 selbst finanziert. Amarc tritt im Distrikt IKE als Operator auf.

Amarcs Exploration wird von einem international erfolgreichen Team von erfahrenen Geologen geleitet, die auf porphyrische Cu-Au-Lagerstätten spezialisiert sind. Mitglieder dieses Teams waren seit 1990 an Fortschritten bei der porphyrischen Cu-Au-Exploration in der Region Toodoggone, wo der Distrikt JOY und die Lagerstätte AuRORA angesiedelt sind, beteiligt und haben diese verfolgt. Ihre Erfahrung und frühzeitige Erkennung des Porphyrpotenzials im Zielgebiet NWG anhand eines von einer seichten Deckschicht überlagerten und unzureichend erkundeten epithermalen-porphyrischen geologischen Übergangsmilieus haben zur Entdeckung der goldreichen porphyrischen Cu-Au-Ag-Lagerstätte AuRORA geführt.

Amarc ist mit HDI verbunden, einem diversifizierten international tätigen Bergbaukonzern, der seit 35 Jahren erfolgreich in der Auffindung, Erschließung und bei Transaktionen in Bezug auf porphyrische Kupferlagerstätten tätig ist. Zu den früheren und aktuellen HDI-Projekten zählen einige der bedeutendsten Porphyrlagerstätten in British Columbia und auch der Welt - wie etwa Pebble, Mount Milligan, Southern Star, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newtongmen, Florence, Casino, Sisson, Maggie, DUKE, IKE, PINE und AuRORA. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver (Kanada) aus setzt die HDI-Gruppe ihre einzigartigen Stärken und Kompetenzen für den Erwerb, die Erschließung, den Betrieb und die wirtschaftliche Verwertung von Mineralprojekten ein.

Amarc arbeitet eng mit Kommunalverwaltungen, indigenen Gruppen und Stakeholdern zusammen, um eine verantwortungsbewusste Erschließung seiner Mineralprojekte zu gewährleisten, sodass diese zu einer nachhaltigen Gemeinde- und Wirtschaftsentwicklung beitragen. Wir bemühen uns um eine frühzeitige und bedeutende Einbindung, um sicherzustellen, dass unsere Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten gut koordiniert sind und breite Unterstützung genießen, die Prioritäten und Bedenken der örtlichen Gemeinden berücksichtigt werden und optimale Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Ein besonderes Anliegen ist uns der Aufbau von für beide Seiten nutzbringenden Partnerschaften mit indigenen Gruppen, in deren traditionellen Territorien unsere Projekte angesiedelt sind, und zwar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Schulungsprogrammen, Vertragsmöglichkeiten, Finanzierungsvereinbarungen zum Kapazitätsaufbau und Sponsoring von Gemeindeveranstaltungen. Alle Arbeitsprogramme von Amarc sind sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person ("QP") im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in Bezug auf das Projekt JOY in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle derartigen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Explorationspläne und Pläne zur Vertiefung von Beziehungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Abbaurechte zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können beanspruchte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Abbildung 1: Bezirk JOY: Großräumige Mineralsysteme beherbergen die Entdeckungen AuRORA, CANYON und TWINS, die Lagerstätten PINE und Brenda sowie die Sulfidsysteme NWG, ROE, MEX und weitere Sulfidsysteme

Abbildung 2: AuRORA Trend im Bezirk JOY: Zweiter sich abzeichnender Trend klassischer Porphyr-Au-Cu-Lagerstätten im Bezirk JOY

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Siehe den oben genannten technischen Bericht von Canasil.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85466Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85466&tr=1



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