Bern - Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-S) lehnt Massnahme 14 beim EU-Dossier ab. Der Schweizerische Gewerbeverband steht voll hinter diesem Entscheid. Entgegen anderslautenden Darstellungen sei Massnahme 14 nicht Bestandteil des Kompromisses gewesen, auf den sich die Sozialpartner geeinigt hatten, schreibt der sgv in einer Mitteilung. Der Schweizerische Gewerbeverband ist gegen die Einschränkung der Flexibilität des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab