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Markus Weingran
12.08.2026 15:27 Uhr
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Stahl-Aktien: CoreWeave: Kursexplosion - EON: Nur solide - Bilfinger: Unter Druck

Ist das KI-Feuer zurück an den Märkten? Die Aktien von CoreWeave und SMCI legen nach ihren Quartalszahlen kräftig zu. Besonders die Ausblicke ziehen die Kurse in die Höhe. Sollten Anleger aufspringen?Stahl-Aktien: Heißgelaufen oder Renditegaranten? Die internationalen Stahlkocher stehen vor einem Umbruch. Immer mehr Konzerne rangieren die alten Stahlöfen aus und setzen auf "Green-Steel" mit Elektrolichtbogenöfen. Wer hat hier die Nase vorn, welcher ETF bietet sich an und wo schlummert die heißeste Story. Wir haben usn mal umgeschaut. Vestas geht steil - Zahlen überzeugen Der dänische Windkraftanlagenhersteller legt heute gute Zahlen vor und die Anleger stürzen sich auf die Aktie. In der …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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