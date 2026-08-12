Stahl-Aktien: CoreWeave: Kursexplosion - EON: Nur solide - Bilfinger: Unter Druck

Ist das KI-Feuer zurück an den Märkten? Die Aktien von CoreWeave und SMCI legen nach ihren Quartalszahlen kräftig zu. Besonders die Ausblicke ziehen die Kurse in die Höhe. Sollten Anleger aufspringen?Stahl-Aktien: Heißgelaufen oder Renditegaranten? Die internationalen Stahlkocher stehen vor einem Umbruch. Immer mehr Konzerne rangieren die alten Stahlöfen aus und setzen auf "Green-Steel" mit Elektrolichtbogenöfen. Wer hat hier die Nase vorn, welcher ETF bietet sich an und wo schlummert die heißeste Story. Wir haben usn mal umgeschaut. Vestas geht steil - Zahlen überzeugen Der dänische Windkraftanlagenhersteller legt heute gute Zahlen vor und die Anleger stürzen sich auf die Aktie. In der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran