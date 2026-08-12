KI-Rechenzentren werden zum neuen Kupferfresser

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Ein Kupferexperte mit 20 Jahren Branchenerfahrung hielt künstliche Intelligenz zunächst für eine weit hergeholte Rohstoffstory. Dann änderte er seine Meinung. Ein einziges großes KI-Rechenzentrum könne bis zu 50.000 Tonnen Kupfer benötigen. Und der wahre Metallhunger beginne erst bei den Stromleitungen, Transformatoren und Netzen rund um diese Anlagen.

Ein Kupferexperte mit 20 Jahren Branchenerfahrung hielt künstliche Intelligenz zunächst für eine weit hergeholte Rohstoffstory. Dann änderte er seine Meinung. Ein einziges großes KI-Rechenzentrum könne bis zu 50.000 Tonnen Kupfer benötigen. Und der wahre Metallhunger beginne erst bei den Stromleitungen, Transformatoren und Netzen rund um diese Anlagen.

Bis zu 50.000 Tonnen für einen Standort

Nach Einschätzung des Kupferexperten Sam Hosack, Geschäftsführer des Kupferexplorationsunternehmens Prospect Resources, steckt der Rohstoff in nahezu jeder Ebene moderner Rechenzentren: in Kabeln, Stromschienen, Kühlsystemen und Verteilanlagen. Hosack verweist auf Zahlen von J.P. Morgan, wonach entsprechende Installationen 2026 rund 475.000 Tonnen Kupfer benötigen könnten. Das wären 110.000 Tonnen mehr als im Vorjahr.



Bis 2030 könnte der jährliche Bedarf nach dieser Modellierung auf fast eine Million Tonnen steigen. Künstliche Intelligenz würde damit zu einem bedeutenden Faktor auf dem Rohstoffmarkt. Denn Rechenleistung braucht nicht nur Chips und Software, sondern eine gewaltige physische Infrastruktur.