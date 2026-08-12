Das EEG-Konto wies Ende Juli ein Plus von 88,1 Millionen Euro auf, wie aus der Statistik der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de hervorgeht. Damit ist der Kontostand abgeschmolzen - Ende Juni lag er bei 171,6 Millionen Euro. Allerdings stand das Konto Ende Mai noch mit 173,4 Millionen Euro im Minus. Um Defizite auf dem Konto auszugleichen, schießt der Bund jeden Monat eine hohe Summe aus dem Kernhaushalt zu. Im Juli flossen 1,646 Milliarden Euro auf das Konto, nach 1,814 Milliarden Euro im Juni und 3,167 Milliarden Euro im Mai. Im laufenden Jahr summiert sich der Zuschuss bis Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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