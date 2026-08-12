Führender niederländischer Versicherer und ANWB-Tochterunternehmen wählt den "eGain AI Knowledge Hub" als verlässliche Wissensbasis für unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützten Service über sämtliche Kanäle hinweg

SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), die führende KI-Wissensplattform für Customer Experience, gab heute bekannt, dass sich Unigarant, ein führender niederländischer Versicherer und Tochterunternehmen der ANWB (Royal Dutch Touring Club), für den "eGain AI Knowledge Hub" entschieden hat. Damit will das Unternehmen sein Wissensmanagement grundlegend modernisieren und eine verlässliche Wissensbasis für seine unternehmensweite KI-Strategie schaffen.

Unigarant ist auf Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung und Wohnen spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler, Reisebüros, Fahrradgeschäfte und die verschiedenen Kanäle der ANWB. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und betreut seine Kunden per Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und über Self-Service-Angebote.

Ausgangspunkt für die Initiative waren ein zunehmend komplexes Kundenservice-Umfeld sowie die Weiterentwicklung der KI-Strategie des Unternehmens. Das Unternehmen benötigte eine moderne Plattform, die den Zugriff auf verlässliche Informationen verbessern, die Governance stärken, Mitarbeiter über jeden Servicekanal hinweg unterstützen und hochwertiges Wissen über Self-Service an Vermittler und Kunden weitergeben kann. Gleichzeitig wollte Unigarant die Grundlage für unternehmensweite KI-Suche, KI-gestützten Service und weitere Automatisierung im gesamten Unternehmen schaffen.

Mit eGain verfolgt Unigarant folgende Ziele:

Das unternehmensweite Wissensmanagement modernisieren und dabei Governance und Verantwortlichkeiten stärken.

Die Produktivität von Kundenberatern und Schadensbearbeitern steigern, indem sie am jeweiligen Bedarfspunkt schnell kontextbezogene Antworten erhalten.

Über Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und Self-Service hinweg einen einheitlicheren und konsistenteren Kundenservice gewährleisten.

Unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Kundenerlebnisse ermöglichen.

Mitarbeiter proaktiv mit intelligenten Hilfestellungen und wissensbasierten Informationen im Rahmen ihrer Workflows unterstützen.

Vertrauenswürdige Inhalte über das Extranet für Makler und über das ANWB Self-Service Portal für Versicherungsnehmer bereitstellen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von eGain waren der konkrete operative Nutzen der Plattform, ihre KI-native Architektur sowie ihre Skalierbarkeit. Die Plattform verbindet unternehmensweite Suche, geführtes Wissen und KI-gestützte Schlussfolgerungen, um in Echtzeit kontextbezogene Antworten und Anleitungen für Prozesse bereitzustellen.

"Im Versicherungsgeschäft entscheidet die Qualität jedes einzelnen Kundengesprächs über Erfolg oder Misserfolg - und diese Qualität hängt maßgeblich von verlässlichem Wissen ab", sagt Ashu Roy, CEO von eGain. "Unigarant hat erkannt, dass zuverlässige KI eine solide Wissensbasis mit klaren Governance-Strukturen voraussetzt. Wir freuen uns, das Team dabei zu unterstützen, sein Wissensmanagement zu modernisieren, den Service über sämtliche Kanäle hinweg weiterzuentwickeln und die Grundlage für unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Automatisierung zu schaffen."

"Bei Unigarant investieren wir kontinuierlich in ein digitales Servicemodell, mit dem wir unsere Kunden schneller, konsistenter und auf einem noch höheren Qualitätsniveau betreuen können", sagt Marcel Spronk, Chief Operating Officer von Unigarant. "eGain fügt sich hervorragend in diese Vision ein. Indem wir verlässliches Wissen mit KI-gestützten Funktionen verbinden, schaffen wir eine zukunftsfähige Plattform für die Kundeninteraktion. Sie gibt unseren Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge an die Hand, stärkt unser Maklernetzwerk und hilft uns dabei, den nahtlosen Service zu bieten, den unsere Kunden erwarten."

Peter Leeveer, Chief Digital Officer von Unigarant: "Wissen ist der Treibstoff für KI. Mit eGain verbessern wir nicht nur schon heute Servicequalität und Effizienz, sondern schaffen zugleich die verlässliche Wissensbasis, die für die nächste Generation KI-gestützter Kundenerlebnisse unerlässlich ist. eGain ermöglicht es uns, KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen zu skalieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Makler und Kunden jederzeit auf korrekte und konsistente Informationen zugreifen können."

Über Unigarant

Unigarant ist ein führender niederländischer Versicherer und eine Tochtergesellschaft der ANWB (Royal Dutch Touring Club). Das Unternehmen ist auf Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung und Wohnen spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler, Reisebüros, Fahrradgeschäfte und die Kanäle der ANWB. Unigarant beschäftigt rund 700 Mitarbeiter.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

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