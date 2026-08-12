Mit einem dynamischen Stromtarif können Haushalte mit Batteriespeicher von Preisschwankungen an der Strombörse profitieren. Das Ziel: Mit günstigem Netzstrom die Batterie laden und in Hochpreisphasen die elektrischen Verbraucher mit dem zwischengespeicherten Strom versorgen. Wann sich für Haushalte mit dynamischen Stromtarifen die Batterieladung mit Netzstrom lohnt, hängt allerdings unter anderem von der Höhe der mittleren Strompreise beim Laden und Entladen sowie von der Höhe der Umwandlungsverluste ab. Je geringer der Systemwirkungsgrad der Netzstromspeicherung ist, desto höher muss die Differenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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