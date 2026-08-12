New York - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor sowie erwartungsgemäss ausgefallene Inflationszahlen heben am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt die Stimmung. Der Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,84 Prozent auf 29.773 Punkte. Gestützt wird der technologielastige Auswahlindex vor allem von positiven Ausblicken von Unternehmen wie Coreweave, Super Micro Computer und dem Nvidia -Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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