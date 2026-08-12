New York/London - Die Ölpreise haben am Mittwoch den jüngsten Anstieg vorerst gestoppt. Nachdem der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober im frühen Handel noch knapp über 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen war, gab die Notierung ihre Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. Zuletzt kostete Rohöl aus der Nordsee mit 88,37 Dollar etwa ein halbes Prozent weniger als am Vortag. Mit der Internationalen Energieagentur (IEA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab