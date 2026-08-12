Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA 12.08.2026 DE000FRE5XXX Fresenius SE & Co. KGaA 13.08.2026 Tausch 1:1
US62844N4060 My Size Inc. 12.08.2026 US62844N5XXX My Size Inc. 13.08.2026 Tausch 8:1
US83419H1032 SolarMax Technology Inc. 12.08.2026 US83419H2XXX SolarMax Technology Inc. 13.08.2026 Tausch 12:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA 12.08.2026 DE000FRE5XXX Fresenius SE & Co. KGaA 13.08.2026 Tausch 1:1
US62844N4060 My Size Inc. 12.08.2026 US62844N5XXX My Size Inc. 13.08.2026 Tausch 8:1
US83419H1032 SolarMax Technology Inc. 12.08.2026 US83419H2XXX SolarMax Technology Inc. 13.08.2026 Tausch 12:1
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