Kommentar: Das mit KI-Titeln gespickte Depot 2030 geht in die Offensive. Wie beim Pokern: Nur wer auch in kniffligen Phasen mitspielt, geht als Gewinner aus dem heißen Tech-Sommer 2026. Die 1.070 Prozent-Depot-2030-Aktie Nvidia wird um einen Zukauf aus Texas ergänzt.Die gute Nachricht: Der Juli ist vorbei und wir haben überlebt. Der Monat war für das GS US High Beta Momentum Basket mit einem Minus von teils über 35 Prozent der schlimmste seit 30 Jahren. Gleich zwei Überraschungen für Investoren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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