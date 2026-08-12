Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 2,9 % auf 591,0 Mio. €, das bereinigte EBITDA um 10,3 % auf 163,2 Mio. €. Positiv stach die Margenverbesserung um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 % hervor. Rückenwind lieferten das starke Geschäft mit Markenarzneien sowie die erstmals einbezogenen Übernahmen Mucos und F. Trenka. Der Vorstand bestätigte deshalb die Jahresprognose von 1,182 bis 1,218 Mrd. € Umsatz und 331 bis 341 Mio. € bereinigtem EBITDA. Negativ fällt auf, dass die implizite bereinigte EBITDA-Marge im zweiten Quartal auf 26,6 % zurückging. Zudem belasteten schwächere Kaufkraft im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" und der laufende Umbau bei axicorp. Fazit: Dermapharm wächst profitabel, muss im zweiten Halbjahr aber die Marge wieder erhöhen, um die Jahresziele komfortabel zu erreichen. Die Unterstützung bei 40 € muss nun halten!
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 33.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Aktienmärkte tendieren weiter fest
Profiteur des europ. Klimaanlagenbooms
Kaufchance der Woche
Cybersecurity - die Schutzwälle der KI-Ära unter der Lupe
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