Der Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8) hat vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und setzt damit seinen soliden Kurs fort. Der Konzernumsatz stieg um 2,9 Prozent auf 591,0 Millionen Euro, nach 574,5 Millionen Euro im Vorjahr. Noch deutlicher fiel die Ergebnisverbesserung aus. Das unbereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional um 27,3 Prozent auf 184,5 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 31,2 Prozent entspricht. Betrachtet man das bereinigte EBITDA, das Sondereffekte herausrechnet, ergibt sich ein Anstieg von 10,3 Prozent auf 163,2 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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