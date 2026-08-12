Die Allianz hat im zweiten Quartal 2026 den operativen Gewinn zweistellig gesteigert und dabei sogar einen neuen Quartalsrekord erzielt. Bedingt durch positive Sondereffekte im Vorjahr gab es unterm Strich jedoch einen Ergebnisrückgang. Anleger sollten sich hiervon aber nicht irritieren lassen. Der Versicherungsriese marschiert mit großen Schritten Richtung Zielerreichung 2026. Und nicht nur das.Zu behaupten, die Zahlen der Allianz im Q2 wären nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de