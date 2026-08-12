Bern - Der Bundesrat will die Spitzen der Banken verstärkt in die Verantwortung nehmen und Risiken durch hohe Boni vermeiden. Banken sollen zudem besser auf Krisen vorbereitet sein. Verschärfte Bestimmungen im «Too big to fail»-Dispositiv stehen nun öffentlich zur Diskussion. Nachfolgend Fragen und Antworten: WAS WILL DER BUNDESRAT? Die vorgeschlagenen Änderungen im Bankengesetz und in der Liquiditätsverordnung sind ein Baustein der im Juni 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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