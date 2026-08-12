Volle Kanne ins Depot zu sparen, ist mein Rat. Viele sagen: "Vergiss das Leben nicht." Zu Leben bedeutet nicht, dass es alles monetär rausgebabllert werden muss und dann geht automatisch die Zufriedenheit nach oben. Nein, es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Ausgaben und Zufriedenheit. Wie auch immer, das Sparen und Investieren ist verdammt wichtig. Warum? Manchmal ändern sich die Lebenswege. Du wirst entlassen, hast einen Burnout, Kinder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer