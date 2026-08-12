© Foto: DALL*EMichael Burry sieht hinter Nvidias KI-Finanzierung eine gefährliche Schuldendynamik. Der Investor zieht Parallelen zu 2005 - und wettet längst selbst gegen die Aktie.Michael Burry sieht im KI-Boom Parallelen zu den Jahren vor der Finanzkrise - und nimmt dabei vor allem Nvidias geplante 500-Milliarden-Dollar-Finanzierungsplattform ins Visier. In einem Beitrag auf Substack verglich der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor die heutige Situation ausdrücklich mit dem Jahr 2005, kurz vor dem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes. Damals hielt Goldman Sachs eine komplexe Hypothekenposition im Milliardenwert, die noch weiterverkauft wurde, obwohl die Risiken im System bereits sichtbar …
Enthaltene Werte: US1491231015,US38141G1040,US67066G1040,US68389X1054,US69608A1088,US48251W1045,US09260D1072,US03769M1062,CA11271J1075,CA46438Q1XXX,US09290D1019Den vollständigen Artikel lesen
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