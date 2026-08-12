Zürich - Die UBS will die am Mittwoch vom Bundesrat im Rahmen der «Too-Big-To-Fail»-Regulierung veröffentlichten Vorschläge analysieren. «UBS unterstützt eine weitere Stärkung der Schweizer Bankenregulierung, die bereits heute zu den strengsten weltweit gehört», teilte die Grossbank am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Die Grossbank werde am Vernehmlassungsverfahren teilnehmen, heisst es in der Stellungnahme weiter. «Anpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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