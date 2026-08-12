EQS Stimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE
Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), hat uns am 11. August 2026 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ohne Offenlegung des Anteils der jeweiligen Finanzierungsformen an der Gesamtfinanzierung der Stimmrechtserhöhung Folgendes mitgeteilt:
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|LEI Code:
|391200S2LPXG5ZD5G304
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380878 12.08.2026 CET/CEST
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