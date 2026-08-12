Paris/London/Zürich - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die wichtigsten europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx50, der am Nachmittag im Zuge der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten noch den am Vortag erreichten Höchststand knapp überboten hatte, schloss 0,26 Prozent schwächer auf 6.533,99 Punkten. Ausserhalb des Euroraums verlor der schweizerische Leitindex SMI 0,86 Prozent auf 14.449,47 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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