Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch von den defensiven Titeln ausgebremst worden. Die Anleger trennten sich von den Pharma- und Gesundheitswerten, um in risikoreichere Papiere wie Technologieaktien zu investieren. Denn gute Prognosen von Unternehmen aus dem Techsektor sowie erwartungsgemäss ausgefallene US-Inflationszahlen heizten den Risikoappetit an. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten fielen wie erwartet aus. Der Auftrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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