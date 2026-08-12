© Foto: wO-ChatGPTGold ist im August heiß gelaufen. Doch Zentralbanken und ETF-Anleger kaufen wieder kräftig zu. Wird die nächste Korrektur zur Einstiegschance?Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt. Allein im August ging es bislang um rund acht Prozent nach oben. In der Vorwoche gewann das Edelmetall sogar 7,1 Prozent - der stärkste Wochenanstieg seit Januar. Mit Kursen oberhalb von 4.400 US-Dollar ist Gold damit zurück im Fokus der Anleger. Doch ausgerechnet jetzt blinken erste Warnsignale. Nach Berechnungen der Bespoke Investment Group ist Gold erstmals seit dem 10. März wieder technisch überkauft. Ende vergangener Woche lag der Preis eine volle Standardabweichung über seinem …
Enthaltene Werte: US78463V1XXX,XD0002747XXX,IE00B4ND3XXX,XS2183935XXX,IE0009JOTXXXDen vollständigen Artikel lesen
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