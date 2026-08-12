Die ASML-Aktie hat nach dem scharfen Rücksetzer einen bemerkenswerten Konter geliefert. Das in meiner vorherigen Analyse noch aktive Verkaufssignal wurde inzwischen klar relativiert: Die damals genannten Abwärtsziele bei 1.302,40 und 1.247,40 € wurden nicht mehr erreicht, stattdessen eroberten die Käufer zunächst 1.494,40 und anschließend 1.532 € zurück. Mit aktuell 1.572,40 € ist nun sogar der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen. Die Käufer melden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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