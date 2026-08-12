© Foto: wO-GeminiNorwegens Staatsfonds, der größte Staatsfonds der Welt, hat im zweiten Quartal die beste Rendite seit sechs Jahren erzielt. Rückenwind kam vor allem von Kursgewinnen bei Beteiligungen an globalen Technologieunternehmen.Der von der Norges Bank Investment Management verwaltete Fonds mit einem Volumen von 2,3 Billionen US-Dollar erzielte im zweiten Quartal eine Rendite von 11,5 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Es war das beste Quartalsergebnis seit dem zweiten Quartal 2020. Den größten Beitrag leisteten Aktieninvestments, die eine Rendite von 16 Prozent erzielten. Anleihen steuerten 1,1 Prozent bei. Nicht börsennotierte Immobilien und …
Enthaltene Werte: US0378331005,US5949181045,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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