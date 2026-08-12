Die Zahlen von Super Micro Computer vom 11. August kommen an der Wall Street sehr gut an. Gewinn und Ausblick sprengen die Erwartungen. Die Aktie macht einen deutlichen Satz nach oben. Der Umsatz kam mit 11,1 Milliarden Dollar zwar leicht unter der Konsensschätzung von rund 11,3 Milliarden Dollar herein, gegenüber dem Vorjahr ergab sich aber ein Plus von 93 Prozent. Entscheidende Impulse für die Aktie lieferte die Ertragsseite: Der Gewinn je Aktie erreichte 1,70 Dollar - die Schätzungen lagen bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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