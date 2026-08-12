ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, das in den VAE ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit globaler Reichweite, hat eine Absichtserklärung mit Leonardo DRS unterzeichnet Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Integration der Missionssysteme von Leonardo DRS mit der sicheren Satellitenverbindung von Space42, um die nationale Sicherheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Leonardo DRS sein Fachwissen im Bereich der C5ISR-Missionssysteme einbringen, während Space42 sichere, KI-gestützte Satellitenkommunikation und "Beyond Line of Sight" (BLOS)-Konnektivität bereitstellen wird. Gemeinsam werden die Unternehmen die gemeinsame Entwicklung und Integration fortschrittlicher Einsatzfähigkeiten für die VAE untersuchen.

"Für Space42 ist es eine strategische Priorität, als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich sicherer Konnektivität anerkannt zu werden, da wir den Maßstab für ausfallsichere, einsatzbereite Netzwerke setzen", so Ahmed AlMehrzi, Chief Commercial Officer - Government bei Space42. "Durch die Kombination unserer eigenen Satelliteninfrastruktur und unserer KI-gestützten Kommunikationsfähigkeiten mit den fortschrittlichen Missionssystemen von Leonardo DRS stärken wir die gesicherte Kommunikation, die das nationale Sicherheitsökosystem der VAE voranbringt."

"Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Engagement, die Prioritäten der nationalen Sicherheit der VAE mit bewährten, fortschrittlichen integrierten Fähigkeiten zu unterstützen, die den Erfolg von Einsätzen in der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft von heute ermöglichen", so Denny Crumley, Senior Vice President & General Manager des Geschäftsbereichs Land Electronics bei Leonardo DRS. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Space42 Teil dieser Chance zu sein, während wir unser internationales Geschäft mit strategischen Partnern auf der ganzen Welt weiter ausbauen."

Da Einsätze im Bereich der nationalen Sicherheit immer komplexer und stärker vernetzt werden, benötigen die Streitkräfte integrierte Einsatzsysteme, sichere Satellitenkommunikation und einen ständigen Überblick über die Lage. Leonardo DRS bietet internationalen Partnern bewährtes Know-how bei der Entwicklung und Integration robuster, leistungsstarker C5ISR-Technologien und einsatzkritischer Fahrzeugelektronik. Ergänzend dazu bietet Space42 eigenständige Satellitenkommunikation und Weltraumdienste an, die sichere Konnektivität über terrestrische Netzwerke hinaus ermöglichen und so fundierte Entscheidungsfindung und operative Widerstandsfähigkeit in den VAE unterstützen.

Leonardo DRS ist ein bewährter Anbieter von fortschrittlichen Einsatzmanagementsystemen, Netzwerk-Computing-Lösungen und Fahrzeugintegrationslösungen für das US-Militär und verbündete Streitkräfte weltweit. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung bewährter, leistungsstarker taktischer Computer, Smart-Displays, KI-gestützter Verarbeitungslösungen sowie integrierter C4/C5/C6ISR-Lösungen, die die kognitive Belastung von Kommandanten und Besatzungen in komplexen Sicherheitsumgebungen verringern. Die Systeme sind darauf ausgelegt, ein Lagebild in Echtzeit zu liefern, sind skalierbar, plattformunabhängig und unterstützen offene Architekturen.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite kann das Unternehmen auf die sich rasch wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden in Behörden, Unternehmen und Gemeinden eingehen. Space42 gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf X: @space42ai

Über Leonardo DRS

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq: DRS) ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Verteidigungstechnologien für Kunden aus dem US-Militär und den Streitkräften der Verbündeten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hochleistungssensorik, Netzwerk-Computing, Kraftschutz sowie Lösungen für die Stromversorgung und den Antrieb, die speziell auf die anspruchsvollsten Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.LeonardoDRS.com.

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