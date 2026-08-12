Amsterdam - Xavi übernimmt die niederländische Fußball-Nationalmannschaft. Der 46-jährige Spanier folgt auf Ronald Koeman und hat sich mit dem niederländischen Fußballverband KNVB auf einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030 geeinigt, teilte der Verband am Mittwoch mit.



Xavi äußerte, dass es für ihn eine große Ehre sei, diese Rolle zu übernehmen. Er fühle sich dem niederländischen Fußball besonders verbunden, da seine Ausbildung beim FC Barcelona stark von niederländischen Einflüssen wie Johan Cruyff und Rinus Michels geprägt wurde. Auch andere Trainer wie Louis van Gaal und Frank Rijkaard hätten eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung gespielt.



Xavi sagte weiter, dass die "reiche Fußballkultur und die klare Vision der Niederlande ihn sehr ansprechen". Der Fokus auf offensives Spiel, Ballbesitz, Kreativität und Leidenschaft sei ihm wichtig. Das Hauptziel bleibe zwar das Gewinnen, aber er wolle dies auf eine Weise erreichen, die den genannten Merkmalen gerecht werde und den Menschen Freude bereite. Er freue sich darauf, mit den Spielern, dem Stab und allen Beteiligten beim KNVB diese Herausforderung anzugehen.



KNVB-Direktor Nigel de Jong erklärte, dass jede neue Phase eine Neubewertung der Ziele und der benötigten Ressourcen erfordere. Xavi habe als Spieler alles erlebt und gewonnen, darunter eine Weltmeisterschaft und mehrere nationale sowie internationale Titel. Als Trainer habe er sich durch die Zusammenarbeit mit Top-Trainern entwickelt, deren Fußballvision gut zur Spielweise der niederländischen Nationalmannschaft passe. Xavi habe diese Prinzipien verinnerlicht und sei daher die richtige Wahl für die kommenden Jahre.





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