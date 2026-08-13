Hohe Kerosinpreise, gesperrte Lufträume wegen des Kriegs oder Waldbränden und geopolitische Faktoren machen es Unternehmen aus dem gesamten Luftfahrtsektor nicht leicht. Trotz der Umstände befinden sich aber die Märkte für Drohnen und für den zivilen Luftverkehr weiter auf Wachstumskurs. Der Mensch will zum einen weiter reisen und fliegen. Zum anderen öffnen sich mit umbenannten Flugobjekten Märkte für neue und alte Unternehmen. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Airbus, Volatus Aerospace und Lufthansa.
Enthaltene Werte: DE0008232125,CA92865M1023,NL0000235190Den vollständigen Artikel lesen ...
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