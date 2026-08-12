Dividenden-Rendite oder Wachstums-Potenzial? Diese Chancen bieten Bayer, BASF und Volatus Aerospace!

Der Krieg in der Ukraine bleibt ein Unsicherheitsfaktor, der die Märkte weiter im Griff hält. Russland und die Ukraine setzen ihre gegenseitigen Angriffe auf Infrastruktur und Industrieanlagen fort, während diplomatische Lösungen weiterhin nicht in Sicht sind. Für Anleger bedeutet das: Energiepreise, Rohstoffmärkte und sicherheitsrelevante Branchen bleiben anfällig für plötzliche Nachrichtenlagen. Gerade Rüstungs- und Verteidigungstitel sowie Unternehmen mit Fokus auf autonome und sicherheitsrelevante Technologien - wie z. B. bei Drohnen - profitieren von steigenden Verteidigungsbudgets und dem Bedarf an technologischer Unabhängigkeit. Wer aktuell investiert, sollte diese geopolitische Grundspannung als festen Bestandteil der Risikoeinschätzung mitdenken. Wir schauen uns daher heute Bayer, BASF und Volatus genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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