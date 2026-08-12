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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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11.08.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
12.08.2026 06:46 Uhr
443 Leser
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Dividenden-Rendite oder Wachstums-Potenzial? Diese Chancen bieten Bayer, BASF und Volatus Aerospace!

Der Krieg in der Ukraine bleibt ein Unsicherheitsfaktor, der die Märkte weiter im Griff hält. Russland und die Ukraine setzen ihre gegenseitigen Angriffe auf Infrastruktur und Industrieanlagen fort, während diplomatische Lösungen weiterhin nicht in Sicht sind. Für Anleger bedeutet das: Energiepreise, Rohstoffmärkte und sicherheitsrelevante Branchen bleiben anfällig für plötzliche Nachrichtenlagen. Gerade Rüstungs- und Verteidigungstitel sowie Unternehmen mit Fokus auf autonome und sicherheitsrelevante Technologien - wie z. B. bei Drohnen - profitieren von steigenden Verteidigungsbudgets und dem Bedarf an technologischer Unabhängigkeit. Wer aktuell investiert, sollte diese geopolitische Grundspannung als festen Bestandteil der Risikoeinschätzung mitdenken. Wir schauen uns daher heute Bayer, BASF und Volatus genauer an.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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