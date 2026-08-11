Die BASF-Aktie hat den in meiner vorherigen Analyse thematisierten Befreiungsschlag inzwischen vollzogen. Der Widerstand bei 50,74 € sowie die fallende Abwärtstrendlinie wurden überwunden und der Titel stieg anschließend bis über 51,50 €. Mit dem aktuellen Rücklauf könnte nun ausgerechnet die zuvor umkämpfte Zone um 50 € zur nächsten Kaufchance werden. Der Ausbruch liefert eine neue Chance Mit der Rückeroberung von 50,74 € hat sich das kurzfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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