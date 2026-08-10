© Foto: wO-ChatGPTDeutschlands Gasspeicher sind nur zu 47 Prozent gefüllt. Nun muss teures LNG eingekauft werden, doch die Konkurrenz ist scharf. Es drohen Gaspreise von mehr als 200 Euro. Die Rechnung zahlt der Verbraucher.Deutschland hat ein Gasproblem. Zwar ist aktuell noch genügend Brennstoff vorhanden, doch der Puffer für den kommenden Winter ist ungewöhnlich klein. Die deutschen Gasspeicher sind Anfang August nur zu rund 47 Prozent gefüllt. Das ist der niedrigste Stand für diese Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen der Daten durch Gas Infrastructure Europe (GIE) im Jahr 2011. Auch europaweit sieht es kaum besser aus. Die Speicher der Europäischen Union sind nur zu knapp 58 Prozent gefüllt. Das …
Enthaltene Werte: DE000BASF111,DE0005220008,DE0007037129,XD0002745XXX,CH0019445XXX,DE000UNSE026Den vollständigen Artikel lesen
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