Mehr als 10% Effizienz im Labor: Warum Sparc Hydrogen und SunHydrogen jetzt gemeinsam den Weg vom Sonnenlicht zum grünen Wasserstoff testen

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Die entscheidende Frage bei grünem Wasserstoff ist nicht allein, ob er technisch hergestellt werden kann. Entscheidend ist, ob neue Verfahren die Kosten so weit reduzieren können, dass Wasserstoff wirtschaftlich in größerem Maßstab eingesetzt werden kann. Genau hier setzt eine Technologie an, die einen anderen Weg als die klassische Elektrolyse verfolgt: Wasserstoff direkt mit Sonnenlicht und Wasser zu erzeugen.

Nun treffen zwei unterschiedliche Technologieplattformen aufeinander. Sparc Hydrogen und SunHydrogen (ISIN: US86738R1086) wollen ihre Systeme kombinieren und zunächst im Labor, später unter realen Bedingungen in einer Pilotanlage testen. Der Ausgangspunkt ist bemerkenswert: Bei ersten Versuchen in den Laboren von Sparc Hydrogen erreichten Module von SunHydrogen bereits Solar-to-Hydrogen-Effizienzen von mehr als 10 Prozent.

Der Kostenfaktor entscheidet über die Wasserstoffwirtschaft

Die wirtschaftliche Herausforderung bei grünem Wasserstoff liegt vor allem in der benötigten Infrastruktur und Energie. Sparc Hydrogen verfolgt deshalb mit dem sogenannten "photocatalytic water splitting" (PWS) einen Ansatz, bei dem lediglich Sonnenlicht, Wasser und ein Photokatalysator benötigt werden. Ein Elektrolyseur ist nicht erforderlich.

Der patentierte Reaktor von Sparc Hydrogen konzentriert Sonnenlicht, um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu verbessern und ein modulares, skalierbares System zu ermöglichen. Nach Angaben des Unternehmens könnten der geringere Infrastrukturbedarf und Stromverbrauch dem Verfahren langfristig Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber der Elektrolyse verschaffen. Ob sich dieser potenzielle Vorteil tatsächlich wirtschaftlich realisieren lässt, muss allerdings erst nachgewiesen werden.

Genau dafür könnte die neue Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen.

Zwei Technologien sollen zu einer Plattform verbunden werden

Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture von Sparc Technologies Limited, Fortescue Ltd und der Adelaide University. Jetzt hat das Unternehmen mit dem US-amerikanischen Wasserstofftechnologieentwickler SunHydrogen Inc. eine Vereinbarung über Technologiekooperation und den Schutz geistigen Eigentums abgeschlossen.

SunHydrogen entwickelt solarbetriebene Systeme zur Produktion von grünem Wasserstoff auf Basis fortschrittlicher Halbleitermaterialien. Im Rahmen der Kooperation sollen die photoelektrochemischen PEC- sowie die integrierten PV-Elektrolyse-Module von SunHydrogen mit den Reaktoren von Sparc Hydrogen kombiniert werden.

Das Ziel ist klar definiert: Beide Unternehmen wollen prüfen, ob die Kombination ihrer Technologien die sogenannten Levelised Costs of Hydrogen, kurz LCOH, deutlich reduzieren kann. Dafür ist ein stufenweises Entwicklungsprogramm vorgesehen.

Warum die Marke von 10 Prozent wichtig ist

Der Zusammenarbeit gingen bereits erste Tests voraus. Dabei wurden in den Laboren von Sparc Hydrogen mit den Modulen von SunHydrogen Solar-to-Hydrogen-Wirkungsgrade von mehr als 10 Prozent gemessen.

Noch wichtiger für die gemeinsame Strategie: Die Tests zeigten laut Mitteilung außerdem, dass die Module unter höherem solarem Fluss bei moderater Konzentration des Sonnenlichts betrieben werden konnten. Dadurch stieg die Wasserstoffproduktion. Genau dieser Effekt ist für das Konzept von Sparc Hydrogen relevant, dessen Reaktortechnologie auf konzentriertem Sonnenlicht basiert.

Sparc Hydrogen bezeichnet einen zweistelligen STH-Wirkungsgrad als bedeutenden Leistungsmeilenstein für Technologien zur direkten solaren Wasserspaltung und sieht darin Unterstützung für eine mögliche weitere Skalierung und kommerzielle Entwicklung. SunHydrogen wiederum wertet die Resultate als externe Validierung seiner Module.

Vom Labor zur SHARP-Pilotanlage

Der nächste Schritt ist nicht unmittelbar die Kommerzialisierung. Zunächst sollen weitere Labortests bei steigenden Sonnenlichtkonzentrationen durchgeführt werden. Werden die vereinbarten technischen Meilensteine erreicht, ist anschließend ein Test unter realen Sonnenbedingungen in der SHARP-Pilotanlage in Roseworthy, South Australia, vorgesehen. Die Pressemitteilung zeigt auf Seite 3 auch die bereits errichtete Pilotanlage aus der Luft.

Die dabei gewonnenen Daten sollen anschließend in eine gemeinsam finanzierte technoökonomische Analyse einfließen. Grundlage dafür soll eine abgestimmte Methodik zur Berechnung der Wasserstoffgestehungskosten und möglicher Kostensenkungen sein.

Das ist für Anleger der entscheidende Punkt: Nicht allein der Wirkungsgrad im Labor, sondern die Kombination aus technischer Leistung und erreichbaren Wasserstoffkosten dürfte darüber entscheiden, ob aus der Technologie ein kommerziell relevantes System entstehen kann.

SunHydrogen bringt eine Bewertung von 115 Millionen US-Dollar mit

Mit SunHydrogen Inc. trifft Sparc Hydrogen auf ein börsennotiertes US-Unternehmen, das seine Technologie auf die dezentrale Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff aus Sonnenlicht und Wasser ausrichtet. SunHydrogen wird am OTCQB Venture Market unter dem Kürzel HYSR gehandelt und kam laut Mitteilung zum 7. August 2026 auf eine Marktkapitalisierung von 115 Millionen US-Dollar.

Die Pressemitteilung nennt zudem eine Schätzung von Goldman Sachs, wonach der Markt für erneuerbaren Wasserstoff bis 2050 ein Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar pro Jahr erreichen könnte. SunHydrogen sieht mögliche Anwendungen unter anderem in der Düngemittel- und Erdölverarbeitung, Brennstoffzellenmobilität sowie bei der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie für Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Hinweis zur ISIN: Die Pressemitteilung nennt für SunHydrogen keine ISIN. Deshalb wird hier entsprechend der Vorgabe, ausschließlich Informationen aus der Mitteilung zu verwenden, keine ergänzt.

Sparc Technologies erhält strategische Exklusivrechte

Auch die Vertragsdetails sind relevant. Die Vereinbarung läuft grundsätzlich 24 Monate. Sparc Hydrogen erhält während dieser Zeit Exklusivrechte für die Anwendung der SunHydrogen-Technologie bei konzentriertem Licht oberhalb eines vereinbarten Schwellenwertes. Unter bestimmten Umständen kommt nach Vertragsende ein zwölfmonatiges Wettbewerbsverbot hinzu.

Bei erfolgreichem Abschluss der Kooperation erhält Sparc Hydrogen außerdem eine 18 Monate ausübbare Option, über einen langfristigen Liefervertrag oder eine Fertigungslizenz für die Module von SunHydrogen zu verhandeln.

Die börsennotierte Muttergesellschaft Sparc Technologies Limited (AU0000115750) weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass kurzfristig kein wesentlicher finanzieller Effekt aus der Vereinbarung erwartet wird. Die Bedeutung liegt zunächst vielmehr im technologischen und kommerziellen Fortschritt.

Für Sparc Hydrogen und SunHydrogen führt der Weg zur Kommerzialisierung damit vom vielversprechenden Laborwert nun zum wirtschaftlichen Praxistest.

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Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: US86738R1086,AU0000115750