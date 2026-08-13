Die SpaceX-Aktie erhält zusätzlichen Rückenwind durch einen prominenten Investor: Der norwegische Staatsfonds ist mit einem Volumen von rund 2,3 Billionen US-Dollar der größte Staatsfonds der Welt und hat erstmals eine Beteiligung an SpaceX offengelegt. Zum 30. Juni hielt der Fonds demnach 0,05% an dem Raumfahrtkonzern im Wert von rund 1,22 Milliarden US-Dollar. Für die SpaceX-Aktie stellt sich damit umso mehr die Frage, ob die aktuelle Rallye nachhaltig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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