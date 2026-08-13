© Foto: Dall-ESpaceX steht laut Morgan Stanley vor neuem Kurspotenzial. Haupttreiber ist jedoch nicht die Raumfahrt, sondern die KI-Offensive mit Cursor und xAI.Die Aktie von SpaceX könnte nach Einschätzung von Morgan Stanley vor einem erheblichen Kurssprung stehen. Die Investmentbank bekräftigte ihre "Overweight"-Einstufung und hält an einem Kursziel von 300 US-Dollar fest. Es stehen jedoch nicht Raketenstarts, Satelliten oder das traditionelle Raumfahrtgeschäft im Zentrum der optimistischen These. Morgan Stanley sieht vielmehr die wachsenden Aktivitäten von SpaceX im Bereich künstliche Intelligenz als möglichen Schlüssel für eine deutlich höhere Bewertung. Unterschätztes KI-Potenzial bei SpaceX Analyst …
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